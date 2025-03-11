Пробки на ряде улиц и проспектов в Баку
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1) проспекте Гейдара Алиева (основная дорога), в направлении центра столицы;
2) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
6) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
7) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;
8) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;
9) транспортной развязке "20 Января";
10) улице Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;
12) улице Юсифа Сафарова, в направлении центра столицы.
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