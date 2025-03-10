Азербайджанский судья признан лучшим в Нидерландах

Названы лучшие судьи 52-го Открытого чемпионата Нидерландов по тхэквондо, прошедшего в Эйндховене.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана.

Отличилась и судья международной категории нашей страны Айгуль Абдуллаева. Ей было присвоено звание лучшего судьи женских соревнований.

Соревнования в Нидерландах также прошли успешно для наших спортсменов. Они завоевали две бронзовые медали на взрослом первенстве, а также пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей в юниорском.

Отметим, что всего в турнире приняли участие 70 судей.