https://news.day.az/sport/1735941.html Азербайджанский судья признан лучшим в Нидерландах Названы лучшие судьи 52-го Открытого чемпионата Нидерландов по тхэквондо, прошедшего в Эйндховене. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана. Отличилась и судья международной категории нашей страны Айгуль Абдуллаева.
Азербайджанский судья признан лучшим в Нидерландах
Названы лучшие судьи 52-го Открытого чемпионата Нидерландов по тхэквондо, прошедшего в Эйндховене.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации тхэквондо Азербайджана.
Отличилась и судья международной категории нашей страны Айгуль Абдуллаева. Ей было присвоено звание лучшего судьи женских соревнований.
Соревнования в Нидерландах также прошли успешно для наших спортсменов. Они завоевали две бронзовые медали на взрослом первенстве, а также пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых медалей в юниорском.
Отметим, что всего в турнире приняли участие 70 судей.
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