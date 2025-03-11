Сборная Азербайджана в четвертый раз стала чемпионом Европы U-23

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в четвертый раз подряд стала чемпионом Европы в командном зачете на чемпионате Европы U-23, проходящий в столице Албании Тиране.

Как сообщает Day.Az, азербайджанские борцы показали рекордные результаты, завоевав титул чемпиона Европы среди команд до 23 лет в четвертый раз подряд. Впервые этот успех был достигнут в 2022 году, и с тех пор сборная не уступала лидерство.

В этом году команда побила собственные рекорды по количеству очков, медалей и финалов. Азербайджанская сборная завоевала медали в 9 из 10 весовых категорий, а в финале континентального первенства выступили сразу пятеро борцов вольного стиля. Сборная Азербайджана установила новый рекорд по результативности, выиграв кубок с 169 очками.

Второе место заняла Турция (117 очков), третье - Украина (104 очка).

В составе сборной золото завоевал Арсений Джиоев (86 кг), серебро - Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Кенан Хейбатов (70 кг), Аганазар Новрузов (74 кг) и Фарид Джаббаров (79 кг), а бронзу - Рахман Иманов (57 кг), Мурад Хагвердиев (65 кг), Садык Мустафазаде (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).