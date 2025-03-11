Рост доходов Азербайджана от продажи медных руд

В январе 2025 года из Азербайджана было экспортировано 2 тысячи тонн медных руд и концентратов.

Согласно оценкам Trend, основанным на данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, стоимость экспорта продукции в этом объеме составила 2,4 миллиона долларов США, передает Day.Az.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в количественном выражении больше на 1,8 тысячи тонн (в 10,5 раза), а в стоимостном выражении - на 2,1 миллиона долларов США (в 7,1 раза).

Так, в январе 2024 года из Азербайджана были экспортированы медные руды и концентраты в количестве 0,2 тысячи тонн на сумму 0,3 миллиона долларов США.

Отметим, что доля медных руд и концентратов, экспортированных в прошлом месяце, в общем объеме экспорта страны составила 1,06 процента.

Напомним, что в прошлом году из Азербайджана было экспортировано медных руд и концентратов на сумму 2,1 миллиона долларов США в количестве 1,2 тысячи тонн. Это на 89 процентов, или 16,9 миллиона долларов США в стоимостном выражении и на 92,6 процента, или 15,4 тысячи тонн меньше показателя 2023 года в количественном выражении.

Объем экспорта медных руд и концентратов за отчетный период составил 0,07 процента от общего объема экспорта страны.