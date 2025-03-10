Увеличивается количество рейсов по одному из железнодорожных маршрутов

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) объявили о запуске дополнительных рейсов на маршруте Баку-Габала-Баку, чтобы удовлетворить повышенный спрос на поездки в праздничный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЖД, дополнительные поезда будут курсировать ежедневно с 20 по 31 марта. Отправление из Баку запланировано на 07:30, а из Габалы - на 19:00.

Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием и приобрести билеты через мобильное приложение "ADY Mobile" или на официальном сайте www.ady.az.