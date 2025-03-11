Как долго сохранится туманная погода?

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 11 марта, в настоящее время в ряде регионов республики наблюдается туманная погода.

В настоящее время туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Астаре, Нафталане, Шамкире, Шабране, Барде, Евлахе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде и Агдаме.

Видимость ограничена до 50-500 метров.

Ожидается, что туманная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 14 марта.