https://news.day.az/society/1736004.html Как долго сохранится туманная погода? Обнародована фактическая погода. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 11 марта, в настоящее время в ряде регионов республики наблюдается туманная погода.
Как долго сохранится туманная погода?
Обнародована фактическая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 9:00 11 марта, в настоящее время в ряде регионов республики наблюдается туманная погода.
В настоящее время туман наблюдается в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Губе, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Астаре, Нафталане, Шамкире, Шабране, Барде, Евлахе, Зардабе, Бейлагане, Имишли, Сабирабаде и Агдаме.
Видимость ограничена до 50-500 метров.
Ожидается, что туманная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до 14 марта.
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