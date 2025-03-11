Apple разрабатывает инновационный складной iPad

Компания Apple разработала прототип складного iPad Pro, оснащенный технологией подэкранного Face ID. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на известного инсайдера Digital Chat Station (DCS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, один из инженерных прототипов Apple представляет собой 18,8-дюймовый складной экран с "металлической надстройкой линзы" для интеграции приемника и передатчика Face ID под дисплей. Другие подробности инсайдер не сообщил.

Информация DCS подтверждает предыдущие слухи о разработке Apple складного iPad Pro. Ранее ходили предположения, что компания работает над складным устройством iPad или MacBook, но до сих пор не было ясности относительно типа устройства.

Технология подэкранного Face ID уже несколько лет фигурирует в слухах о будущих iPhone, но до сих пор не была реализована. Инсайд DCS - первое упоминание подэкранного Face ID в контексте складных устройств Apple.

В декабрьском отчете The Wall Street Journal также сообщалось, что Apple разрабатывает более крупное складное устройство, "предназначенное для использования в качестве ноутбука", которое в разложенном виде будет иметь размер около 19 дюймов.

По данным аналитической компании Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple планирует выпустить 18,8-дюймовый складной iPad Pro с OLED-дисплеем в 2027 году.