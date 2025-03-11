https://news.day.az/politics/1736010.html Главы МИД Азербайджана и Казахстана проводят встречу Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу один на один. Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х. Новость обновляется
Главы МИД Азербайджана и Казахстана проводят встречу
Началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу один на один.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре