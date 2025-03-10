Азербайджан привержен обязательствам по решению глобальной проблемы наркотиков

10 марта в Вене начала работу 68-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

Выступая на заседании высокого уровня, Шахин Багиров подчеркнул, что Азербайджанская Республика привержена своим обязательствам по решению глобальной проблемы наркотиков, закрепленным в трех основных конвенциях ООН и других документах, и что Азербайджан ведет решительную борьбу с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, демонстрируя сильную политическую волю и принципиальную позицию.

Также он проинформировал о комплексных мерах, осуществляемых Государственной комиссией Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, которая реализует государственную политику в данной сфере.

На сессии будут рассмотрены вопросы исполнения международных договоров по борьбе с наркотиками, контроля за выполнением всех обязательств, отраженных в Министерском заявлении от 2019 года по борьбе с наркотиками на национальном, региональном и международном уровнях, а также другие вопросы.