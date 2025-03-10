Ожидается полное лунное затмение

В ночь на 15 марта произойдет полное лунное затмение. Лучшие условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке, тогда как в Европе, Африке и России Луна зайдет за горизонт до завершения затмения. Об этом сообщает NASA.

Во время полного затмения Луна приобретает характерный красноватый оттенок, что связано с преломлением солнечного света в атмосфере Земли. Это явление часто называют "кровавой Луной".

Тем, кто не успеет увидеть затмение, стоит запомнить дату 7 сентября - в этот день следующее полное лунное затмение будет видно в Азии, Африке, Австралии и Европе.

Чтобы увидеть затмение, не требуется никакого специального оборудования - достаточно ясного неба и открытого горизонта.