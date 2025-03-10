Власти Франции преследуют известного журналиста за правду о колонизации Алжира

Известный французский журналист Жан-Мишель Апати осмелился рассказать по телевидению об ужасах, совершённых французами во время завоевания Алжира, чем, по мнению Парижа, перешел красную черту. В результате он был немедленно отстранён от работы на RTL, а некоторые круги и вовсе требуют запретить ему появляться в эфире.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье французского издания "Musulmans En France".

Напомним, что 25 февраля 2025 года Апати в прямом эфире заявил, что Франция устроила в Алжире резню, сравнив ее с нацистской Германией.

В статье отмечается, что как бы это не нравилось высшим кругам в стране, всё, что сказал журналист, является чистой правдой.

"И он далеко не первый, кто об этом говорит. В августе 1945 года газета, основанная группой бойцов французского сопротивления, вышла с заголовком: "Орадур-сюр-Глан в Алжире". Историки, такие, как Ален Руссио ("Первая война в Алжире") и Пьер Видаль-Наке ("Преступления французской армии в Алжире"), детально описали массовые убийства, совершённые французской армией в деревнях во время колонизации", - отмечает издание.

Musulmans En France со ссылкой на histoirecoloniale.net приводит несколько примеров того, что следует называть не иначе как "преступлениями против человечности".

"Посланники одного из правителей Константины, Ферхата бен Саида, прозванного "великим змеем пустыни" и союзника французов, были перехвачены и ограблены мародёрами неподалёку от Мезон-Карре, в десяти километрах от Алжира. Это произошло на территории, где жило племя Эль-Уффия, которое никак не участвовало в этом ограблении. Тем не менее, было принято решение немедленно организовать карательную экспедицию.

В ночь с 6 на 7 апреля 1832 года колонна из 600-800 человек под командованием герцога де Ровиго напала на деревню на рассвете. Как писал Пелисье де Рейно, жителей резали "без малейшего сочувствия с их стороны. Всё живое было предано смерти, всё ценное было забрано, не делали различий ни по возрасту, ни по полу". По разным оценкам, было убито от 80 до 100 человек. Если принять эти цифры за правду, получается, что на одного убитого приходилось шесть-восемь нападавших.

Уже к полудню солдаты вернулись. Некоторые несли на копьях отрубленные головы. Чтобы усилить эффект устрашения, добычу - "женские браслеты, всё ещё окружающие отрубленные запястья, и серьги, свисавшие с лоскутков плоти" - выставили на рынке Баб-Азун. А чтобы отметить "великую победу", полицейский комиссар Алжира приказал местным жителям осветить город "в знак ликования".

Если это не похоже на трагедию в Орадур-сюр-Глан, совершённую под предлогом карательной операции против сопротивления, то, значит, человеческие жизни оцениваются по-разному - в зависимости от цвета кожи жертв. В 1846 году деревня в 30 километрах от Эль-Уффия получила название Ровиго (в честь французского герцога, увековеченного на одном из пилонов Триумфальной арки в Париже - ред.)", - приводит факты издание.

Но было и хуже.

"Генерал Эммануэль Пелисье, командовавший подразделением в Мостаганеме, преследовал восставших. Томас Робер Бюжо, французский военачальник, маршал Франции и генерал-губернатор Алжира, известный своей жестокой колониальной политикой, дал ему страшный приказ: "Если эти негодяи укроются в своих пещерах, действуй так же, как Кавеньяк у племени Сбеа - задымляй их безжалостно, как лисиц".

"Задымлять" означало загонять людей в изолированные места, например, в пещеры, а затем душить их дымом от огня.

"Получив этот "карт-бланш", Пелисье приступил к делу. В его распоряжении была подавляющая численность: 2 254 хорошо вооружённых и дисциплинированных солдата. 18, 19 и 20 июня 1845 года его колонна, продвигаясь вперёд, сжигала дома, урожай, поля и сады. Видя это, местные жители и бойцы укрылись в знакомых им пещерах Фречиха", - отмечается в статье.

Автор статьи при этом добавляет, что Пелисье сам описал дальнейшие события так: "Я просто следовал плану, который мне указали. Мы заготовили множество хвороста и, приложив значительные усилия, разожгли костёр у верхнего входа. [...] В три часа начался пожар, который поддерживали всю ночь, чтобы ни один человек не смог выбраться".

Но в отличие от Орадур-сюр-Глан, на этот раз был свидетель - испанский офицер, который наблюдал за происходящим и отправил отчёт в мадридскую газету Heraldo. Его свидетельство, опубликованное французской прессой 12 июля, вызвало скандал:

"У входа лежали мёртвые животные, уже разлагающиеся, завернутые в тлеющие шерстяные одеяла. К входу вела дорожка из пепла и пыли толщиной в фут. Внутри была огромная пещера, около тридцати шагов в ширину. Ничто не могло передать ужаса от увиденного. Все тела были обнажены, в позах, свидетельствующих о предсмертных судорогах. Кровь текла у них изо рта. Но самое ужасное - это младенцы, лежавшие среди обгоревших овечьих туш, мешков с бобами и других вещей. Мы видели разбитые кувшины, ящики, бумаги. Запах был столь невыносим, что солдаты вынуждены были отойти на "пол-лиги" (около двух километров), чтобы просто дышать. Место осталось на растерзание воронам и стервятникам, которых "мы видели из лагеря, уносящими огромные куски человеческой плоти".

Сколько же было жертв? Пелисье в своём отчёте назвал цифру "более пятисот". Испанский офицер оспорил её: "Число погибших - от 800 до 1000".

Хотя это событие вызвало временное возмущение во Франции, юридических последствий не последовало. Напротив, виновников оправдывали: на войне как на войне...

Этот эпизод был лишь одним из множества зверств, совершённых французской армией на протяжении всей колонизации, говорится в статье.

В воскресенье, 16 марта, канал France 5 покажет в рамках серии "La case du siècle" документальный фильм режиссера Клэр Бийе "Алжир, отдел специального вооружения", который доказывает использование французской армией химического оружия во время войны в Алжире.

Издание также приводит слова Эдви Пленеля: "Нацизм вырос из колониализма. Главные преступники нацистской Германии в рядах вермахта ранее участвовали в колониальных преступлениях в Намибии и других африканских колониях Германии. Эти преступления были военными преступлениями. Лабораторией европейских преступлений стал колониализм".

Одним из самых кровавых французских преступников был Арман Жак Леруа де Сент-Арно, который позже стал маршалом Франции. Он тщательно документировал свои "подвиги".

В мае 1841 года он писал: "До конца июня мы будем вести бои в провинции Оран и разрушать все города, все владения эмира. Везде, где он окажется, он встретит французскую армию с факелом в руке".

Чуть дальше он отмечает: "Маскара, как я уже говорил, была красивым и важным городом. Частично сожжен и разграблен маршалом Клозелем в 1835 году".

В апреле 1842 года маршал рассказал, что находится в центре гор между Мильяной и Шершелем.

"Мы почти не стреляем, мы сжигаем все дуары, все деревни, все хижины. Враг повсюду бежит, увозя с собой свои стада...Земля Бени-Менасер великолепна и одна из самых богатых, что я видел в Африке. Мы сожгли все, уничтожили все... Мы разоряем, сжигаем, грабим, уничтожаем дома и деревья. Груды трупов, сжавшихся друг к другу и замерзших за ночь! Это было несчастное население Бени-Наассер, это были те, чьи деревни я сжег, чьи хижины разрушил и кого прогнал перед собой".

Сент-Арно стал военным министром Франции с 1851 по 1854 год.

Как говорится в статье, резня, совершенная дивизией Das Reich, до сих пор вызывает возмущение, тогда как французской армии продолжают находить оправдания.

"Когда вы убеждаете себя, что являетесь представителем высшей цивилизации, вы сами становитесь варварами", - подчеркнул Эдви Пленель.

Автор статьи напомнил, что французский мартиникский писатель, поэт и общественный деятель, антиколониалист, сторонник независимости Мартиники Эме Сезер писал: "По сути, то, чего он не может простить Гитлеру, - это то, что тот применил к Европе колониальные методы, которым ранее подвергались только арабы Алжира, кулиты Индии и негры Африки".

Сегодня, вероятно, Сезеру запретили бы появляться в эфире.

Жан-Мишель Апати, в свою очередь, решил больше не возвращаться на RTL. Он объяснил свое решение следующим образом:

"Я придаю особое значение вопросу французского присутствия в Алжире. Это не касается меня лично. Ни мой отец, ни мои дяди, ни другие члены моей семьи не участвовали в войне в Алжире. У меня также нет связей или отношений с французами, репатриированными из этой страны.

Я совершенно случайно заинтересовался этой историей уже давно, изучая условия возвращения генерала де Голля к власти в мае 1958 года. Вопрос сохранения Алжира в составе Франции был в центре политического кризиса. Тогда я задался вопросом, что представляла собой эта ситуация, какова была природа французского присутствия, а также характер сосуществования различных общин на этой территории.

То, что я прочитал в книгах скрупулезных историков, меня ужаснуло. Массовые убийства мусульман происходили на протяжении всех 132 лет оккупации. Принятый в 1881 году так называемый "статус индигената" лишил коренное население всех прав и навязал им архаичные и несправедливые ограничения. Их изгнали с самых плодородных земель, и они влачили жалкое существование в крайней нищете. Образование детей было крайне ограниченным.

Всё это рисует картину, недостойную Франции с учетом гуманистических ценностей, которые составляют её мировую репутацию.

Я всегда воспринимал как вопиющую несправедливость тот факт, что колонизатор официально не признал унизительного обращения с этим населением. Мои высказывания на эту тему на протяжении многих лет связаны именно с этим чувством.

Именно по этой причине и только по этой причине я не могу принять наказание за то, что просто повторил эти слова", - сказал Апати.

В заключение в статье отмечается ушедшая эпоха, когда выражение "свобода слова" еще что-то значило во Франции: "Сегодня даже Деспрожа, вероятно, лишили бы возможности шутить в эфире".