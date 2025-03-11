Сильное извержение вулкана в Гватемале

Власти Гватемалы эвакуировали около 1 000 человек из-за извержения самого активного вулкана в Центральной Америке - Фуэго.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Вулкан, расположенный в 35 км от столицы, начал проявлять активность в воскресенье утром. Местные жители услышали сильный грохот, после чего увидели извержение, выброшенные лаву, пепел и камни. Затем был подан сигнал тревоги.

Из района Эль-Порвенир вывезли 125 семей, также эвакуированы жители Лас-Лахитаса. Если вулкан продолжит проявлять активность, еще 30 000 человек окажутся в зоне риска и будут вынуждены покинуть свои дома. Пепел распространился на 50 км к западу. Авиаперевозчиков призвали соблюдать осторожность из-за плохой видимости.

Фуэго извергался в 2023 году на высоту 3 763 м. Тогда были эвакуированы 1 200 человек. Еще более опасное извержение произошло в 2018 году. Потоки лавы разрушили расположенную у подножья деревню Сан-Мигель-Лос-Лотес, погибли 215 жителей, столько же пропали без вести.