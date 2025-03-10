Садыг Мустафазаде завоевал "бронзу" Чемпионата Европы в Тиране

Азербайджанский борец Садыг Мустафазаде завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в столице Албании Тиране.

Как сообщает Day.Az, азербайджанский спортсмен, выступавший в весовой категории 92 кг, одержал победу над Сандро Курашвили из Грузии со счетом 5:3.