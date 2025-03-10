Армянские преступники гордятся изуверствами, совершенными Ходжалы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянских соцсетях и экспертных кругах армянства продолжаются афтершоки после землетрясения, устроенного публикацией в соцсетях видео одного из эфиров грузинского блогера Тако Тамуна. В том выпуске собеседником известной своей объективностью и честностью Тако стал армянский террорист Левон Минасян. Беседа на платформе TikTok состоялась два года назад, а в феврале этого года блогер выложила видео, после чего в ее адрес понеслись угрозы, о чем она сама рассказала азербайджанским СМИ.

На видео некий полковник Жильбер Левон Минасян вальяжно рассказывает о своем участии в различных мерзостях, в том числе в геноциде, учиненном армянами в Ходжалы. Рассказывает уверенно и даже с гордостью за свою причастность, словно речь идет не о преступлении, а о героическом поступке.

В ходе состоявшегося два года назад диалога армянский преступник признался в своем участии в резне и совершенных в отношении мирных людей жестокостях, не постыдился рассказывать, как резал головы, что запечатлела на камеру некая журналистка, вероятно, российская. Негодяй до того был уверен в своей неподсудности и ненаказуемости, что позволил снимать этот акт на камеру. Человеку с нормальной психикой и не подверженному армянскому безумию, трудно такое представить. Но собеседник Тако Тамуна и спустя 33 года рассказывает, как получал удовлетворение от убийства. Все это он оправдывает тем, что он, мол, солдат, какой с него спрос.

"- Вы тоже были в Ходжалы?

- Да, Ходжалы - это мое дело. Азербайджанцы ищут меня. Я не могу сосчитать, сколько раз я наносил удары ножом. Вот так, моя дорогая, так все устроено, дорогая".

Никакого шевеления совести. Одни пещерные инстинкты.

Впрочем, что удивляться. Мы уже не впервые слышим откровенные и циничные признания армянских преступников в расправе над мирными жителями Ходжалы. Уже много лет весь мир цитирует слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна, заявившего Томасу де Ваалу: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что они шутят с нами, они думали, что армяне - это люди, которые не могут поднять руку на мирное население. Нам нужно было положить конец всему этому. И вот что произошло".

На самом деле азербайджанцы очень хорошо знакомы с тем, на что способны армяне. А надеялись азербайджанцы на власти, на международное право, на армию. Оказалось, что напрасно. Оказалось, что звери вроде Саргсяна и того самого Левона Минасяна имеют куда больше прав, чем азербайджанские невинные младенцы и немощные старики. И через 31 год после трагедии террорист Минасян, развалившись перед камерой своего телефона, откровенно и не таясь, рассказывает о подробностях содеянного.

Надо сказать, что Тако Тамуна - очень смелая женщина. Грузинская блогер заслуживает большой похвалы и благодарности не только за то, что взяла это интервью, но и за то, что, получив после него угрозы, не побоялась напомнить о нем в соцсетях, чтобы вновь оказаться под огнем. Почему армяне угрожают блогеру? Она то тут при чем? Бородатый негодяй сам с удовольствием рассказывал о своих черных делах. Если так беспокоит правда, угрозы диванных патриотов должны бы направляться ему. А не направляются потому, что этот тип заслуженный террорист с большим и страшным бэкграундом.

Выйдя из рядов студентов-коммунистов, Жильбер Минасян в 1980 году присоединился к ASALA во Франции, став членом ее политического крыла (MNA), служившего прикрытием для логистической сети организации и эвакуации террористов после терактов. Минасян также помогал прикрывать удары ASALA по другим армянским организациям из соображений конкуренции и раскола движения. В феврале 1984 года этот террорист был арестован, сбежал и покинул Францию, перебравшись в Грецию. Минасян отдыхал в Греции, в то время как его подельник Монте Мелконян получил срок во Франции. Левон Минасян, пригрозив стране терактами, добился, что Мелконян не был экстрадирован в США для пожизненного заключения, а был выслан. В 1990 году оба террориста прибыли в Армению и стали полевыми командирами при званиях. Как известно, Мелконян нашел на азербайджанской земле свою смерть, а Жильбер Минасян вернулся в 2004 году во Францию, а в 2020 году вновь объявился в Армении. Воевать собрался с Азербайджаном.

Интересно, когда этому типу предъявят его интервью в качестве доказательства вины, он тоже будет, как другие, утверждать, что "не виноватая я, он сам пришел"? Армянские преступники большие "герои", когда думают, что недосягаемы. Если Жильбер или как его там сомневается, пусть почитает новости о показаниях своих соплеменников в бакинском суде.