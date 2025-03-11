В некоторых частях бакинского района временно не будет газа

На некоторых территориях Хазарского района Баку 11 марта 2025 года с 10:00 будет временно прекращена подача газа

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Подача газа будет прекращена в связи с переносом промышленных счетчиков, установленных на коллекторе, подключенном к газораспределительной станции "Гала", на новый промышленный коллектор.

Отмечается, что в период проведения работ в селе Гала ожидаются временные перебои с газоснабжением.