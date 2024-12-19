Сильный пожар в одном из крупнейших стадионов мира

В сирийском городе Алеппо произошел крупный пожар на стадионе.

Как передает Day.Az,об этом сообщает издание Al Watan.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать умышленный поджог. При этом о пострадавших в результате произошедшего пока информации нет.

Отмесается, что этот международный стадион является самым большим в Сирии и один из крупнейших стадионов мира.