https://news.day.az/world/1716494.html Сильный пожар в одном из крупнейших стадионов мира - ВИДЕО В сирийском городе Алеппо произошел крупный пожар на стадионе. Как передает Day.Az,об этом сообщает издание Al Watan. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать умышленный поджог. При этом о пострадавших в результате произошедшего пока информации нет.
Сильный пожар в одном из крупнейших стадионов мира - ВИДЕО
В сирийском городе Алеппо произошел крупный пожар на стадионе.
Как передает Day.Az,об этом сообщает издание Al Watan.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать умышленный поджог. При этом о пострадавших в результате произошедшего пока информации нет.
Отмесается, что этот международный стадион является самым большим в Сирии и один из крупнейших стадионов мира.
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