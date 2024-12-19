https://news.day.az/society/1716483.html В Азербайджане скончался магистрант университета - ФОТО Скончался магистрант университета "Одлар Юрду" Юнус Эйвазов. Как передает Day.Az, информация об этом появилась на официальной странице учебного заведения в социальной сети. По имеющимся данным, причиной смерти молодого человека стал инфаркт.
В Азербайджане скончался магистрант университета - ФОТО
Скончался магистрант университета "Одлар Юрду" Юнус Эйвазов.
Как передает Day.Az, информация об этом появилась на официальной странице учебного заведения в социальной сети.
По имеющимся данным, причиной смерти молодого человека стал инфаркт.
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