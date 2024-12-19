В Азербайджане скончался магистрант университета

Скончался магистрант университета "Одлар Юрду" Юнус Эйвазов.

Как передает Day.Az, информация об этом появилась на официальной странице учебного заведения в социальной сети.

По имеющимся данным, причиной смерти молодого человека стал инфаркт.