Армения отправляет в Украину несколько тысяч своих бегунов?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон предложил Пашиняну отправить в Украину несколько тысяч военных.

Day.Az представляет публикацию:

Продолжает раскручиваться история с отправкой армянских - только не смейтесь - миротворцев в Украину.

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский накануне провели переговоры, и, как сообщил пока еще президент Франции, Зеленский дал свое согласие на то, чтобы в стране были развернуты иностранные миротворцы.

Причем, спрашивается, тут армяне?

СМИ выяснили, что Макрон предложил Пашиняну отправить в Украину несколько тысяч военных как часть этого планируемого миротворческого контингента. Естественно, Воваевич предложение с радостью принял.

Поговаривают, что в Украине уже готовятся к приезду армянских вояк: прокладывают беговые дорожки, ремонтируют легкоатлетические залы - чтобы армянским миротворцам было где оттачивать навыки бега.