https://news.day.az/sport/1716632.html Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА Опубликован рейтинг национальных сборных ФИФА. Как сообщает İdman.biz, стало известно место сборной Азербайджана в итоговой турнирной таблице на 2024 год. Позиция нашей национальной сборной, которая за отчетный период не провела ни одного матча, не изменилась. Команда Фернанду Сантуша занимает 117-е место в мире в итоговом списке года.
Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА
Опубликован рейтинг национальных сборных ФИФА.
Как сообщает İdman.biz, стало известно место сборной Азербайджана в итоговой турнирной таблице на 2024 год.
Позиция нашей национальной сборной, которая за отчетный период не провела ни одного матча, не изменилась. Команда Фернанду Сантуша занимает 117-е место в мире в итоговом списке года. У нашей команды 1158,70 очка.
Отметим, что Аргентина завершила 2024 год на первом месте - 1867,25 балла.
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