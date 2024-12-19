Азербайджан сохранил свою позицию в рейтинге ФИФА

Опубликован рейтинг национальных сборных ФИФА.

Как сообщает İdman.biz, стало известно место сборной Азербайджана в итоговой турнирной таблице на 2024 год.

Позиция нашей национальной сборной, которая за отчетный период не провела ни одного матча, не изменилась. Команда Фернанду Сантуша занимает 117-е место в мире в итоговом списке года. У нашей команды 1158,70 очка.

Отметим, что Аргентина завершила 2024 год на первом месте - 1867,25 балла.