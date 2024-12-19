На азербайджанских дорогах усилены меры безопасности

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) перешло на усиленный режим работы в связи с наступлением зимнего сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, были приведены в готовность все необходимые машины, механизмы и техника для устранения последствий снежной и морозной погоды на дорогах Баку и в ряде регионов страны, включая горные и предгорные районы. Также подготовлен достаточный запас песка и технической соли.

Под пристальным контролем находятся участки дорог, которые наиболее подвержены сильным снегопадам и образованию льда. Приняты меры, направленные на обеспечение безопасного и бесперебойного движения.

Тем не менее, возможны проблемы, вызванные неисправными автомобилями, несоответствующими погодным условиям шинами или неопытными водителями, которые могут создавать заторы и мешать движению, а также затруднять работу снегоуборочной техники.

Водителей просят подготовить свои автомобили к зимнему сезону. В случае возникновения проблем на дорогах можно обратиться в колл-центр Агентства по телефону 012-599-79-75.