https://news.day.az/politics/1716667.html Азербайджан и Пакистан обсудили двустороннее и региональное сотрудничество Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.
Азербайджан и Пакистан обсудили двустороннее и региональное сотрудничество
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мухаммедом Исхаком Даром.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.
"На встрече обсуждались проекты двустороннего и регионального сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном", - отмечается в публикации.
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