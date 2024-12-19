В Баку началось строительство новой магистрали

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало строительство новой магистрали, которая будет проходить параллельно проспекту Зии Буниятова и до станции метро "Кёроглу".

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство, проект направлен на снижение плотности движения и повышение безопасности на проспектах Гейдара Алиева и Зии Буниятова.

Новая дорога обеспечит прямое соединение важных транспортных маршрутов, улучшение улично-дорожной сети, создание альтернативных путей и завершение схемы транспортного планирования в районе.

Новая магистраль станет продолжением улиц Гасана Алиева и Юсифа Везира Чеменземинли, соединяя улицы Алескера Гаибова и Халила Рзы Улутюрка. Это позволит уменьшить нагрузку на пересечения улицы Тебриз с улицами Ага Нематуллы и Ахмеда Раджабли, а также улучшить движение в районе станции метро "Нариман Нариманов".

Проект обеспечит свободное движение транспорта от районов станций метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов" в направлении "Кёроглу".

Протяженность новой дороги составит 3 896 метров и будет иметь шесть полос движения.