https://news.day.az/culture/1716675.html Азербайджан представлен на международном фестивале - ФОТО В швейцарском городе Праттельн прошел 20-й мультикультурный фестиваль "Отпразднуем вместе". Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az. На фестивале были представлены национальные танцы Азербайджана, Албании, Финляндии, Испании, Перу, Португалии и других стран.
Азербайджан представлен на международном фестивале - ФОТО
В швейцарском городе Праттельн прошел 20-й мультикультурный фестиваль "Отпразднуем вместе".
Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.
На фестивале были представлены национальные танцы Азербайджана, Албании, Финляндии, Испании, Перу, Португалии и других стран.
Выступление подростковой группы танцевального объединения "Бута" при объединении "Друзья Азербайджана" было встречено с большой симпатией и аплодисментами.
В конце выступления участникам группы были вручены подарки.
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