Азербайджан представлен на международном фестивале

В швейцарском городе Праттельн прошел 20-й мультикультурный фестиваль "Отпразднуем вместе".

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.

На фестивале были представлены национальные танцы Азербайджана, Албании, Финляндии, Испании, Перу, Португалии и других стран.

Выступление подростковой группы танцевального объединения "Бута" при объединении "Друзья Азербайджана" было встречено с большой симпатией и аплодисментами.

В конце выступления участникам группы были вручены подарки.