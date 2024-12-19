"Большой шлем" в Баку и другие события в календаре дзюдо-2025
Международная федерация дзюдо (IJF) представила календарь соревнований будущего года.
Как передает İdman.biz, в Мировой тур вошли 12 турниров, включая бакинский "Большой шлем", который состоится 14-16 февраля.
Вместе с тем, сроки "Большого шлема" в Анталье, а также Гран-При Португалии будут уточнены позднее.
1-2 февраля. "Большой шлем" в Париже (Франция)
14-16 февраля. "Большой шлем" в Баку
28 февраля - 2 марта. "Большой шлем" в Ташкенте (Узбекистан)
7-9 марта. Гран-При в Линце (Австрия)
21-23 марта. "Большой шлем" в Тбилиси (Грузия)
2-4 мая. "Большой шлем" в Душанбе (Таджикистан)
9-11 мая. "Большой шлем" в Астане (Казахстан)
13-19 июня. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия)
25-27 июля. Гран-При в Улан-Баторе (Монголия)
17-19 октября. "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ)
14-16 ноября. Гран-При в Загребе (Хорватия)
6-7 декабря. "Большой шлем" в Токио (Япония)
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре