"Большой шлем" в Баку и другие события в календаре дзюдо-2025

Международная федерация дзюдо (IJF) представила календарь соревнований будущего года.

Как передает İdman.biz, в Мировой тур вошли 12 турниров, включая бакинский "Большой шлем", который состоится 14-16 февраля.

Вместе с тем, сроки "Большого шлема" в Анталье, а также Гран-При Португалии будут уточнены позднее.



1-2 февраля. "Большой шлем" в Париже (Франция)

14-16 февраля. "Большой шлем" в Баку

28 февраля - 2 марта. "Большой шлем" в Ташкенте (Узбекистан)

7-9 марта. Гран-При в Линце (Австрия)

21-23 марта. "Большой шлем" в Тбилиси (Грузия)

2-4 мая. "Большой шлем" в Душанбе (Таджикистан)

9-11 мая. "Большой шлем" в Астане (Казахстан)

13-19 июня. Чемпионат мира в Будапеште (Венгрия)

25-27 июля. Гран-При в Улан-Баторе (Монголия)

17-19 октября. "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ)

14-16 ноября. Гран-При в Загребе (Хорватия)

6-7 декабря. "Большой шлем" в Токио (Япония)