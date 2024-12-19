Очередной валютный аукцион в ЦБ Азербайджана

19 декабря в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион.

Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 76 миллионов долларов США и был полностью обеспечен.

Отмечается, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.