https://news.day.az/economy/1716625.html Очередной валютный аукцион в ЦБ Азербайджана 19 декабря в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион. Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе. Согласно информации, спрос на аукционе составил 76 миллионов долларов США и был полностью обеспечен. Отмечается, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.
Очередной валютный аукцион в ЦБ Азербайджана
19 декабря в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион.
Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе.
Согласно информации, спрос на аукционе составил 76 миллионов долларов США и был полностью обеспечен.
Отмечается, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.
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