https://news.day.az/economy/1716625.html

Очередной валютный аукцион в ЦБ Азербайджана

19 декабря в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион. Об этом Day.Az сообщили в регулирующем органе. Согласно информации, спрос на аукционе составил 76 миллионов долларов США и был полностью обеспечен. Отмечается, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.