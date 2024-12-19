Гороскоп на 19 декабря

Звезды гороскопа обещают, что слово "хочу" будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово "надо". И вы, и окружающие сегодня будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, - все это сегодня будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы - иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

В гороскопе Овна будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Овен ни находился, он способен блистать! Единственный "минус": из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Овна внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы - туда, где будет море общения, где Овен сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Телец

День для Тельца обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Телец давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Тельцов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Близнецы

Близнецов ожидает день, когда им следует быть осторожными во всем, за что бы они ни взялись: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Близнецов может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Близнецы могут с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Рак

Энергия у Рака будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Рак сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Раку сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Лев

Звезды гороскопа обещают, что дела у Льва уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Лев заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Дева

Дева способна на многое! Звезды гороскопа дадут ей ясно почувствовать, что ее счастье - в ее собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для нее путеводной звездой. День наделяет Деву такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Она способна держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Девы есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - сегодня самое время начать действовать!

Весы

День Весов будет наполнен флюидами творчества! Даже если они далеки от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, им будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Весы сегодня способны проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют им поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Скорпион

Скорпион будет настроен мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Скорпиона реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Скорпионов, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Скорпион способен видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Стрелец

Сегодня день, когда в жизнь Стрельца может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Стрелец не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Козерог

Козерогу будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Козерога внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Козерога станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Козерог и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу заниматься лишь тем, что ему самому интересно, - другие проекты у него все равно обречены на провал.

Водолей

Водолей будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Водолей сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Рыбы

В сердце Рыб будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что они делают. Звезды гороскопа наделяют их вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Рыбы способны применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодня не знает границ! Все, с чем Рыбы будут соприкасаться, они способны окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Рыбам сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.