Азербайджан начнет совместный проект в сфере занятости с зарубежной страной
Казахстан и Азербайджан намерены реализовать совместные проекты в области трудовых ресурсов и занятости.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Даулет Аргандыков на Азербайджанском форуме карьерного роста 2024.
"Я являюсь первым руководителем Центра развития трудовых ресурсов, и наш мандат достаточно широк. Мы занимаемся всей социально-трудовой сферой, включая миграцию и занятость. В этом направлении мы являемся партнерами Государственной службы занятости Азербайджана. У нас есть план действий, мы реализуем и планируем совместные проекты", - сказал Аргандыков.
По его словам, без развития трудовых ресурсов, образования и рынков труда невозможно устойчивое развитие общества и экономики.
Он также подчеркнул, что, несмотря на вызовы, такие как пандемия, экономический кризис, внутренние проблемы и глобальная автоматизация (повсеместное внедрение искусственного интеллекта), Казахстану удалось сохранить стабильность на рынке труда.
"Основные показатели у нас выросли - это касается как количества занятых людей, так и доходов населения. Но вместе с тем есть и проблемы, одна из которых - занятость молодежи", - отметил президент Центра.
Аргандыков подчеркнул, что Казахстан - относительно молодая страна по трудовым ресурсам, и по прогнозам в будущем на рынок труда окажет давление значительное увеличение числа молодежи.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре