https://news.day.az/society/1716684.html В Азербайджане готовится законопроект, касающийся домов без документов В Азербайджане готовится законопроект, касающийся домов без документов. Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов на брифинге, посвящённом изменениям в Земельный кодекс.
В Азербайджане готовится законопроект, касающийся домов без документов
В Азербайджане готовится законопроект, касающийся домов без документов.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов на брифинге, посвящённом изменениям в Земельный кодекс.
По словам Рустама Шахбазова, Государственная служба занимается только процессом регистрации прав собственности:
"Мы не выдаём документы, которые создают эти права. Полномочия по выделению земель находятся у исполнительной власти. Эти дома были построены без соответствующих документов, и данные вопросы должны быть отражены в разрабатываемом законопроекте".
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