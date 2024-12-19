В Азербайджане готовится законопроект, касающийся домов без документов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель начальника Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов на брифинге, посвящённом изменениям в Земельный кодекс.

По словам Рустама Шахбазова, Государственная служба занимается только процессом регистрации прав собственности:

"Мы не выдаём документы, которые создают эти права. Полномочия по выделению земель находятся у исполнительной власти. Эти дома были построены без соответствующих документов, и данные вопросы должны быть отражены в разрабатываемом законопроекте".