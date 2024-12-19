На одной из дорог Азербайджана устранили последствия снегопада

В ночное и утреннее время из-за снежной и морозной погоды на 60-90 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах были проведены работы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, указанный участок трассы был очищен от снега, а дорожное покрытие обработано песчано-соляной смесью.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az