https://news.day.az/society/1716534.html На одной из дорог Азербайджана устранили последствия снегопада - ВИДЕО В ночное и утреннее время из-за снежной и морозной погоды на 60-90 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах были проведены работы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.
На одной из дорог Азербайджана устранили последствия снегопада - ВИДЕО
В ночное и утреннее время из-за снежной и морозной погоды на 60-90 километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах были проведены работы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, указанный участок трассы был очищен от снега, а дорожное покрытие обработано песчано-соляной смесью.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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