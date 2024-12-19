Россия утвердила соглашение с Азербайджаном о перевозках по коридору "Север-Юг"

Российское правительство утвердило проект соглашения с Азербайджаном о совместном развитии транзитных грузовых перевозок по международному транспортному коридору (МТК) "Север - Юг".

Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, цель соглашения состоит в "повышении эффективности транспортных связей и развитие потенциала западного маршрута МТК 'Север - Юг'".

Сообщается, что Россия и Азербайджан будут обеспечивать беспрепятственное перемещение грузов через свои территории в рамках транзитных перевозок, следуя требованиям соглашения и национального законодательства обеих стран. Таможенный контроль будет осуществляться в соответствии с положениями документа, а также международными договорами, в которых участвуют Москва и Баку.

Соглашение предусматривает гарантированный объем перевозимых грузов. После обновления железнодорожной инфраструктуры ежегодный минимальный объем грузов из России в Азербайджан с 1 января 2028 года составит не менее 5 млн тонн, а в дальнейшем может быть увеличен до 15 млн тонн в год после принятия соответствующего решения.