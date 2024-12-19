Какое наказание могут понести Варданян и Ко.

В армянских пабликах продолжает муссироваться заявление адвокатов Рубена Варданяна и растратившего деньги на агиткампанию папы Варданяна-младшего. Истеричное заявление, полное паники и ненависти, гуляет по соцсетям и СМИ. В нем есть все, кроме правды. Адвокаты Варданяна поражают своей некомпетентностью, обвиняя Азербайджан в каком-то политическом преследовании и борьбе в инакомыслии. Благодаря деньгам семьи Варданянов юристам сепаратизм стал казаться инакомыслием, а лица, совершившие военные преступления, - политзаключенными. Чего не привидится за хорошие гонорары. Адвокатам и семье преступника также не нравится, что дело "госминистра" продолжает расти и ведется на азербайджанском языке. Между тем, юристам (если они, конечно, компетентны в юриспруденции) должно быть понятно, что дела по ходу следствия обычно разрастаются, особенно такие.

"Поражает попытка адвоката обвинить прокуратуру Азербайджана в "борьбе с инакомыслием". Смешно рассчитывать, что все возьмут и поверят, что Варданяна привлекают к уголовной ответственности за некое инакомыслие, а не за букет совершенных тяжких преступлений, не за то, что незаконно проник на азербайджанскую территорию, руководил сепаратистским режимом и грабил недра Азербайджана", - сказал в комментарии Day.Az доктор юридических наук, профессор Намик Алиев, поясняя, какое наказание могут получить армянские военные преступники.

Азербайджанский юрист отметил, что преступления совершены на территории суверенного Азербайджанского государства, и совершенно правомерно, что обвинение предъявлено на государственном языке. Все обвиняемые и их защитники обеспечены переводчиком с первого дня следствия. Что касается количества страниц и томов уголовного дела, которые ужасают адвокатов Рубена Варданяна, то они должны знать, что эти объемы определяются не следователями, а количеством и тяжестью совершенных сепаратистами преступлений, подчеркнул наш собеседник.

"Комично выглядит жалоба адвоката на то, что обвинения являются "вопиющим нарушением обязательств Азербайджана в отношении международного права"! Причем здесь международное право и обязательства Азербайджана? Эти лица обвиняются за преступления, совершенные на территории Азербайджана, по конкретным статьям Уголовного кодекса. Между прочим, проект УК Азербайджана был подготовлен при участии германских экспертов, и, поверьте, соответствует всем международным стандартам.

Не может быть никаких сомнений, что правосудие свершится в рамках законодательства Азербайджана, разработанного в соответствии с принципами романо-германской правовой системы. Азербайджан не допустит, чтобы кто-либо усомнился в объективности приговора по столь серьезным преступлениям, совершенным на территории государства. Наказание будет объективным и соразмерным с виной каждого", - сказал Намик Алиев.

Лейла Таривердиева