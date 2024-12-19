Между членом сборной Азербайджана по футболу, играющим за команду второй немецкой Бундеслиги "Нюрнберг", Махиром Эмрели, и главным тренером Мирославом Клозе возникли разногласия.

Как сообщает "Qafqazinfo", информацию об этом опубликовал немецкий сайт "nn.dе".

Причиной недовольства стала досрочная замена Эмрели в игре, которую его команда проиграла "Кельну" со счетом 1:3 в прошлом туре. Нападающего нашей сборной заменили на 46-й минуте матча и он возразил против этого.

Эмрели даже написал об этом в своем аккаунте в Instagram. Позже он удалил публикацию.

Клозе обеспокоило поведение Махира. После матча между ними был разговор. Нападающий нашей команды не согласился с мнением главного тренера о том, что он вел пассивную игру. Но им удалось решить проблему между собой.

Клозе по этому поводу сказал следующее:

"Я ни на кого не держу зла. Мы с ним поговорили и он все понял. Для меня важно, чтобы игроки выражали свои пожелания или недовольство. Они также должны понять меня".

В результате Эмрели вернулся к тренировкам команды. Во время тренировки его товарищ по команде Беркай Йылмаз ударил по ноге Махира. Хотя Эмрели чувствовал сильную боль, он вскоре возобновил тренировку.