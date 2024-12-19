Почему Байден проиграл диалог с Азербайджаном

Автор: Лейла Таривердиева

На днях посол США в Азербайджане Марк Либби выступил на заседании Американской торговой палаты (AmCham), подвел некоторые итоги азербайджано-американского сотрудничества и попытался доказать, что в Баку неправы, обвиняя американскую сторону в недружественном отношении и недружественных шагах.

Господин Либби отметил, что Азербайджан имеет хорошие возможности для того, чтобы стать бесценным региональным транспортным и логистическим центром. И США, по его словам, планируют "поддержать развитие следующего этапа процветания Азербайджана". Американские компании могут сыграть роль и в аэрокосмическом секторе республики, заверил он. С учетом этих добрых намерений американский дипломат считает обвинения в адрес администрации США "циничными". В качестве подкрепления своих слов он привел "Контракт века", которому уже 30 лет и который не имеет никакого отношения к нынешней администрации.

Господин Либби прав - американская поддержка сыграла большую роль в реализации энергетических проектов Азербайджана. В Баку это помнят и ценят. В Баку также помнят и ценят невмешательство прежней администрации в процесс восстановления справедливости в 2020 году. Это была позиция, достойная великой державы. Но в 2023 году, уже при Байдене, Штаты показали себя не с лучшей стороны, подключившись к развязанной Францией антиазербайджанской кампании и пытаясь вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Может быть, господин Байден был чем-то особо обязан армянству, либо в его команде были люди, имеющие перед диаспорой особые обязательства - судить не беремся. Но в годы президентства Джо Байдена и его команды Вашингтон словно позабыл, кто является его настоящим и последовательным стратегическим партнером в этом регионе. Было сделано немало недружественных шагов. Такое впечатление, что к решению вопросов внешней политики были допущены некомпетентные люди, чего прежде за США не замечалось.

Вспомним враждебную риторику представителей Госдепартамента, странные заявления самого Блинкена. Вряд ли они происходили из какой-то личной неприязни Блинкена или О'Брайен к Азербайджану, это было отражением внешнеполитической линии администрации Байдена. Откровенно циничное отношение было проявлено к двусторонним отношениям как раз с американской стороны. Разве это не цинизм - разморозить 907-ю поправку сразу после того, как США ушли из Афганистана? Значит, пока воздушное пространство, аэродромы и прочие ресурсы Азербайджана были нужны Штатам для осуществления антитеррористической (будем называть так) операции в Афганистане, поправка отключалась, а теперь ее можно и включить? Так делается международная политика? Между прочим, Азербайджан участвовал в этих операциях не только посредством предоставления аэродромов, но и личным составом. И наши военнослужащие оставались в Афганистане для поддержи порядка, когда американские сбежали.

Практически с самого прихода в Белый дом администрация Байдена начала активно поддерживать Армению. На здоровье, каждый волен выбирать себе друзей (если это можно в данном случае так назвать). Но никакой помощи для развития Армении или для достижения реального мира в регионе оказано не было. Все, что делалось, делалось для поддержания напряженности, а если точнее - делалось против интересов Азербайджана. Помимо того, что Вашингтон дал добро на милитаризацию Армении, он продвигал и информационную войну против Азербайджана, поощрял USAİD на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, что, конечно же, не могло не нанести ущерба двусторонним отношениям. Азербайджан - это реально суверенное государство, не нуждающееся ни в чьих подачках и способное решать серьезные вопросы самостоятельно. В отличие от Армении, он никогда не торговал своим суверенитетом и не сдавал его в "ломбард" в обмен на чье-то покровительство.

Азербайджану не нужны покровители, ему нужны друзья. И до прихода Байдена Баку и Вашингтон были реальными партнерами, между которыми царило полное взаимопонимание. Были контакты на высшем уровне, реализовывались совместные проекты. К чести Баку надо сказать, что здесь очень долго не реагировали на откровенно недружественные заявления и месседжи байденовской администрации. Но всему есть предел, и господин Либби напрасно обижается. Азербайджан не позволяет диктовать себе условия и не идет на договоренности с шантажистами. Азербайджанская сторона всячески старалась сглаживать непонятные проармянские подскоки команды Байдена не от слабости или страха, а из соображений сохранения того хорошего, что все годы независимости существовало в наших отношениях.

Теперь, наконец, токсичная администрация покидает Белый дом, и у нас появляется надежда, что все позитивные наработки, то взаимопонимание, которое отличало отношения двух стран, будут восстановлены. А в нынешних условиях, когда Азербайджан разрешил многолетний кровавый конфликт и в регионе воцарился долгожданный мир, эти отношения могут перейти на более высокий уровень. Баку всегда готов пожать протянутую руку.