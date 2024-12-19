https://news.day.az/world/1716537.html Пентагон потратит миллиарды на создание нового самолета «судного дня» Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета E-130J, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пентагон потратит миллиарды на создание нового самолета «судного дня»
Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета E-130J, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что E-130J должен заменить воздушное судно Boeing E-6B Mercury, предназначенное для связи американского президента, шефа Пентагона и Центрального командования с управлением ядерной триадой страны.
Самолет будет создан в рамках программы модернизации боевой системы связи TACAMO, подчеркнули в Пентагоне.
В ведомстве добавили, что создание воздушного судна должно быть завершено в декабре 2034 года.
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