Пентагон потратит миллиарды на создание нового самолета «судного дня»

Министерство обороны США заключило контракт с оборонно-строительной корпорацией Northrop Grumman на сумму почти 3,5 миллиарда долларов для проектирования и строительства самолета E-130J, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что E-130J должен заменить воздушное судно Boeing E-6B Mercury, предназначенное для связи американского президента, шефа Пентагона и Центрального командования с управлением ядерной триадой страны.

Самолет будет создан в рамках программы модернизации боевой системы связи TACAMO, подчеркнули в Пентагоне.

В ведомстве добавили, что создание воздушного судна должно быть завершено в декабре 2034 года.