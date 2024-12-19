https://news.day.az/world/1716589.html Поезд протаранил здание в США - ВИДЕО В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Один человек погиб и еще четверо получили ранения после того, как поезд сошел с рельсов и врезался в здание Торговой палаты в Пекосе, штат Техас, США. Поезд врезался в прицеп, стоявший на путях на перекрестке.
Поезд протаранил здание в США - ВИДЕО
В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Один человек погиб и еще четверо получили ранения после того, как поезд сошел с рельсов и врезался в здание Торговой палаты в Пекосе, штат Техас, США.
Изначально поезд врезался в прицеп, стоявший на путях на перекрестке.
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