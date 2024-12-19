Поезд протаранил здание в США

В США поезд сошел с рельсов и врезался в здание.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Один человек погиб и еще четверо получили ранения после того, как поезд сошел с рельсов и врезался в здание Торговой палаты в Пекосе, штат Техас, США.

Изначально поезд врезался в прицеп, стоявший на путях на перекрестке.