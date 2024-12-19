Пожар в известном ресторане в Баку

Пожар в складской части дома торжеств "Неолит" на улице М.Алиева был потушен силами Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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10.05

На горячую линию "112 " поступила информация о пожаре на объекте, расположенном на улице М.Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС. Согласно информации, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось предотвратить распространение пожара в складской части дома торжеств. В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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09.59

В Баку в ресторане начался пожар.

Как сообщает Day.Az, пожар возник в ресторане" Неолит " на улице М.Алиева. Принимаются меры по тушению пожара.