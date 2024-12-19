В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как США открестились от Варданяна.

Day.Az представляет публикацию:

Забавно, как армяне пытаются привлечь к своему цирку "Мученик Рубик Варданян" даже ... Госдеп США.

И плевать, что этот беглый российский миллиардер годами занимался распилом денег пенсионеров, махинациями, связанными с отмывом и выводом нелегальных денег как раз на Запад. Дело, видимо, настолько дрянь.

В общем, на дело отправили журналиста, который начал расспрашивать о судьбе Варданяна у спикера Госдепа США Мэтью Миллера. Рассчет был простой - спровоцировать Вашингтон на очередной выпад против Азербайджана.

̶Н̶о̶ ̶в̶о̶т̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶к̶р̶е̶с̶т̶ ̶ж̶и̶в̶о̶т̶в̶о̶р̶я̶щ̶и̶й̶ ̶д̶е̶л̶а̶е̶т̶!̶ Проигранные выборы и смена администрации пошли Америке на пользу. Госдеп отделался от армянского журналиста дежурными словами про призывы, соблюдение прав и конечно же, "продолжение этой политики Вашингтона".

Варданяну - пламенный привет из Вашингтона. Рубик и те, кто за ним стоит, надеялись, что демократы напоследок нагадят Трампу и его команде еще одним обострением отношений? Упс, ошибочка вышла.