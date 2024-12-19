Как изменилась схема движения автобусов в связи с демонтажом моста в Абшеронском районе?

В связи с демонтажными работами на аварийном мосту, соединяющем Сумгайыт с поселком Сарай, внесены изменения в маршруты движения нескольких общественных транспортных линий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, маршруты №16/19, 17, 18 и 27 теперь будут следовать по улицам Алы Мустафаева (Тоннель, Сумгайыт) - Айны Султановой - Гаджибабы Самедова.

Маршрут №503 будет начинаться в поселке Сарай (проспект Гейдара Алиева) и завершаться у Бакинского международного автовокзального комплекса. Линия №521 пройдет от поселка Сарай (проспект Гейдара Алиева) до поселка Новханы, а маршрут №523 - от поселка Сарай до города Хырдалан.

Маршрут №522 будет пролегать от поселка Сарай (проспект Гейдара Алиева) в направлении улицы Низами Гянджеви, улицы Мамеда Эмина Расулзаде, дороги Баку-Губа-Россия и улицы Мира до улицы Кероглу в Сумгайыте. Временной начальной остановкой станет улица Кероглу в Сумгайыте (в районе кольца).

Все изменения будут действовать до завершения работ по демонтажу моста.