Массовое отравление в товузской школе

В Товузском районе произошло отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в средней школе № 1 села Ашагы Гушчу. Более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление.

По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.

Недавно сообщалось, что в Баку две женщины стали жертвами угарного газа.