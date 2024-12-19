https://news.day.az/society/1716585.html Массовое отравление в товузской школе В Товузском районе произошло отравление. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в средней школе № 1 села Ашагы Гушчу. Более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление. По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.
Массовое отравление в товузской школе
В Товузском районе произошло отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в средней школе № 1 села Ашагы Гушчу. Более 10 учеников школы были доставлены в больницу с диагнозом отравление.
По предварительным данным, отравление произошло из-за утечки дыма из печи, установленной в классной комнате для обогрева.
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