https://news.day.az/society/1714664.html В Баку две женщины стали жертвами угарного газа В Баку произошел трагический случай, в результате которого две женщины стали жертвами отравления угарным газом.
В Баку две женщины стали жертвами угарного газа
В Баку произошел трагический случай, в результате которого две женщины стали жертвами отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, жительница Баку 32-летняя Эльнура Аббасова скончалась в своей квартире от отравления угарным газом. Аббасова работала менеджером по маркетингу в одном из банков.
В то же время в поселке 28 Мая Бинагадинского района 58-летняя Вафа Ибрагимова также умерла от отравления угарным газом. Она была найдена в ванной комнате своей квартиры.
По обоим инцидентам проводится расследование.
Недавно в Иране произошло массовое отравление угарным газом.
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