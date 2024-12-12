В Баку две женщины стали жертвами угарного газа

В Баку произошел трагический случай, в результате которого две женщины стали жертвами отравления угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, жительница Баку 32-летняя Эльнура Аббасова скончалась в своей квартире от отравления угарным газом. Аббасова работала менеджером по маркетингу в одном из банков.

В то же время в поселке 28 Мая Бинагадинского района 58-летняя Вафа Ибрагимова также умерла от отравления угарным газом. Она была найдена в ванной комнате своей квартиры.

По обоим инцидентам проводится расследование.

Недавно в Иране произошло массовое отравление угарным газом.