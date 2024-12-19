В Азербайджане продолжают борьбу с распространением наркотиков

В Азербайджане в результате проведенных правоохранительными органами в январе-ноябре текущего года комплексных оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств выявлено в общей сложности 8549 фактов преступлений.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Было отмечено, что 2837 из них были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 5478 - с незаконным приобретением и хранением наркотических средств, 228 - с незаконной посадкой и выращиванием наркосодержащих растений, 6 - с другими преступлениями.

"Всего из незаконного оборота по выявленным фактам изъято 6 тонн 403 килограмма 647,445 грамма наркотических средств и психотропных веществ, (524 килограмма 059,659 грамма героина, 5 тонн 313 килограмм 809,136 грамма марихуаны, 164 килограмма 849,07 грамма опиума, 38 килограмм 852,443 грамма составил гашиш, 205 килограмм 385,123 грамма - психотропные вещества, 156 килограммов 692,014 грамма - другие наркотические средства). Также за указанный период из незаконного оборота изъято 38 807 единиц метадона, 15 392 кустов конопли, 429 грамм и 240 таблеток сильнодействующего вещества, 10 грамм прекурсора", - говорится в информации Госкомиссии.