С чем связано уменьшение цен на частные дома в Азербайджане?

Покупателей недвижимости можно условно разделить на две группы: тех, кто предпочитает квартиры в многоэтажках, и тех, кто отдает предпочтение частным домам.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV Xəbər, в последнее время цены на частные дома значительно снизились - в среднем на 7-8%. Ключевым фактором, определяющим стоимость таких объектов, является наличие правоустанавливающих документов. Дома без выписки ("купчей") продаются по более низкой цене.

Как отметил риелтор Вафаадар Ахундов, цены на частные дома в Хырдалане и Масазыре находятся в диапазоне от 20 000-30 000 до 350 000-400 000 манатов.

"Стоимость зависит от площади дома и наличия документов. Например, дом в Хырдалане можно купить за 30 000 манатов, а в Масазыре аналогичный обойдется в 23 000-25 000 манатов. Трехкомнатные дома стартуют от 35 000 манатов", - пояснил Ахундов.

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