Названо число задержанных за наркотики иностранцев

За 10 месяцев текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 6693 человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что за 10 месяцев текущего года из 59 граждан иностранных государств, привлеченных к уголовной ответственности, 25 были гражданами Исламской Республики Иран, 10 - России, 13 - Турции, 7 - Грузии, 1 - Узбекистана, 2 - Украины, 1 - Объединенных Арабских Эмиратов.