https://news.day.az/society/1716527.html Названо число задержанных за наркотики иностранцев За 10 месяцев текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 6693 человека. Как передает Day.Az, об этом сообщила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Названо число задержанных за наркотики иностранцев
За 10 месяцев текущего года к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков было привлечено 6693 человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила постоянно действующая рабочая группа Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Сообщается, что за 10 месяцев текущего года из 59 граждан иностранных государств, привлеченных к уголовной ответственности, 25 были гражданами Исламской Республики Иран, 10 - России, 13 - Турции, 7 - Грузии, 1 - Узбекистана, 2 - Украины, 1 - Объединенных Арабских Эмиратов.
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