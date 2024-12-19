Высота волн в Каспии достигла 2,6 м

Обнародован прогноз погоды на 09.00 19 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, в ряде районов прошли ливни, усилился северо-западный ветер. В горных районах выпал снег, высота волн на Каспии достигла 2,6 метра.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5, в низменных районах - до 7 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 7, в горных районах - до 12 градусов мороза. Ожидается, что дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до вечера 19 декабря.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az