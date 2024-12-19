https://news.day.az/society/1716515.html Высота волн в Каспии достигла 2,6 м Обнародован прогноз погоды на 09.00 19 декабря. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, в ряде районов прошли ливни, усилился северо-западный ветер. В горных районах выпал снег, высота волн на Каспии достигла 2,6 метра.
Высота волн в Каспии достигла 2,6 м
Обнародован прогноз погоды на 09.00 19 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдается дождливая погода, в ряде районов прошли ливни, усилился северо-западный ветер. В горных районах выпал снег, высота волн на Каспии достигла 2,6 метра.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5, в низменных районах - до 7 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 7, в горных районах - до 12 градусов мороза. Ожидается, что дождливая погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до вечера 19 декабря.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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