Турция обещала не проводить военную операцию в Сирии при одном условии

Турция не будет проводить военную операцию в Сирии против курдских "Сил народной самообороны" (СНС), если новые власти страны установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Турецкие власти называют СНС ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК).

По его словам, расширение влияния в Сирии РПК, которая борется за права курдов и считается Анкарой террористической организацией, представляет серьезную угрозу для Турции.

"Сейчас в Дамаске новая администрация. Я думаю, что теперь это в первую очередь их забота. Поэтому я считаю, что если <...> они займутся данным вопросом должным образом, то у нас не будет причин вмешиваться", - сказал он.