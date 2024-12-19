Два способа как владельцы iPhone могут попасть на уловки мошенников

Людей, которые пользуются устройствами на базе операционной системы iOS, предупредили о двух уловках мошенников, связанных с мобильными приложениями банков.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Владельцам iPhone рассказали, что в магазине приложений AppStore можно найти поддельные банковские приложения с платными функциями.

Мошенники предлагают заплатить за доступ к личному кабинету. После оплаты в приложении откроется легитимная страница для входа в личный кабинет веб-версии банка, доступ к которой на самом деле совершенно бесплатный.

Также мошенники научились обходить модерацию в магазине AppStore. Как предполагается, сначала они публикуют приложения, которые не содержат никаких опасностей для пользователей. Когда модерация пройдена, злоумышленники производят подмену и редактируют страницы, которые подгружает приложение.