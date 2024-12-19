Вниманию водителей, направляющихся в Шушу

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось к водителям, планирующим поездку в Шушу, на фоне наступления снежной и морозной погоды.

Как сообщает Day.Az, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице агентства в Facebook.

"Из-за сложных погодных условий рекомендуем автомобилистам, направляющимся в Шушу, выбрать альтернативный маршрут через дорогу Физули - Гырмызыбазар - Шушакенд - Шуша", - говорится в обращении ведомства.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az