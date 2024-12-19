В Баку снесут известный рынок

Арендаторам, работающим на рынке "Кешля", сообщили, что они должны покинуть рынок до 1 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", арендаторы, работающие на рынке заявляют, что 13 дней недостаточно, чтобы освободить рынок, и просят продлить скрок, как минимум на 4 месяца.

По их словам, если бы их предупредили о сносе рынка заранее, они не закупали бы дополнительные товары и успели бы реализовать уже имеющиеся.

Представитель, ответственный за управление территорией рынка "Кешля", заявил, что информацию о сносе они также получили недавно.

В Государственном агентстве автомобильных дорог сообщили, что руководство рынка с апреля неоднократно уведомлялось о необходимости освобождения территории. Территория должна быть освобождена в короткие сроки, чтобы начались строительные работы.

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