Определились полуфиналисты среди мужчин и финалисты среди женщин
Завершились поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин.
Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований, организованных в Центре бокса, состоялось 24 боя с участием 41 команды.
После поединков в шести весовых категориях определились полуфиналисты. Боксеры-победители таким образом обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Право бороться за выход в финал завоевали лидеры нашей сборной Шамиль Аскеров, Малик Гасанов, Наби Искендеров и Миршариф Кязимзаде.
Среди женщин по итогам семи боев определились финалистки.
Отметим, что чемпионат завершится 20 декабря.
Чемпионат Азербайджана
Мужчины
1/4 финала
Айхан Мамедзаде (СК "Угур") - Амин Мамедзаде (СК "Золотая перчатка") - первый не вышел на бой
Фарид Аманов (БФЛ) - Кянан Алиев (СК "Нефтчи") - 1:4
Агасалим Мустафазаде (DIN ISM) - Сеймур Рашидов (Мингячевир) - первый победил с полным преимуществом
Али Гусейнов (СК "Нефтчи") - Масуд Юсифзаде (БФЛ) - 0:5
60 кг
Джамал Сафарли (СК "Роман") - Магсуд Хасметов (МОИК) - победил второй
Махамдали Ашуралиев (СК "Забит") - Ниджат Мирзаев (Абшерон) - первый победил с полным преимуществом
Эльбрус Адыгозалов (СК "Нефтчи") - Таги Насибов (СК "Фируз") - 4:1
Джалил Ахмедов (СК "Сабаил") - Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи") - 0:5
63,5 кг
Эльшан Гарибов (Губа) - Малик Гасанов (СК "Нефтчи") - 0:5
Эльмеддин Агаев (Ширван) - Гусейн Хасмамедов (Сумгайыт) - 5:0
Озджан Расулзаде (Сумгайыт) - Руслан Рустамов (БФЛ) - 0:5
Амин Алили (СК "Угур") - Джалал Гурбанов (МОИК) - 0:5
67 кг
Джейхун Мамедов (Гусар) - Наби Искандаров (СК "Нефтчи") - второй победил с полным преимуществом
Мехди Гасанов (СК"Золотая перчатка") - Парвин Гейдаров (СК "Золотая перчатка") - 5:0
Вугар Мамедов (СК "Арена") - Заур Кахраманов (СК "Юг") - 0:5
Джавид Челебиев ("СК "Золотая перчатка") - Ильгар Салахов (СК "Забит") - 0:5
75 кг
Миршариф Кязимзаде (СК "Нефтчи") - Минад Сеидов (СК "Нефтчи") - 5:0
Рагим Алиев (СК "Золотая перчатка") - Новрузали Гулиев ("МОИК") - 2:3
Фархад Шейдаев (МОИК) - Ниджат Мамедов (СК "Золотая перчатка") - 3:2
Рашид Гасанов (БФЛ) - Расим Чобанлы (DİN İSM) - 0:5
92 кг
Мирхаял Мамедов (Гянджа) - Ата Атазаде (СК "Роман") - победил первый
Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") - Эльвин Гулиев (Нахчыванская АР) - первый победил с полным преимуществом
Эльгун Абдуллаев (Гянджа) - Мурад Наджиев (СК "Нефтчи") - победил первый
Нурлан Ахундов (БФЛ) - Сурат Гараев (ФК "Сабаил") - 0:5
Женщины
1/2 финала
48 кг
Гюнель Рахимова (DİN İSM) - Анаханым Исмаилова (СК "Нефтчи") - 0:5
Мехпара Мамедова (СК "Сабаил") - Лала Мадатова (СК Z-1) - 2:3
52 кг
Марджона Савриева (DİN İSM) - Сона Аббаслы (СК "Сабаил") - первая победила с полным преимуществом
Хадиджа Мурадова (СК "Золотая перчатка") - Лейла Гулиева (СК "Лачын") - 0:5
57 кг
Айнур Микаилова (СК "Железный кулак") - Хокума Балазаде (Масаллы) - первая победила с полным преимуществом
63 кг
Гызбес Искендер (СК "Нефтчи") - Селби Байрамова (Сумгайыт) - 5:0
70 кг
Фатима Мехтиева (Гянджа) - Эмили Рзаева ("Нефтчи") - 0:5
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