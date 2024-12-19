Определились полуфиналисты среди мужчин и финалисты среди женщин

Завершились поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в четвертый день соревнований, организованных в Центре бокса, состоялось 24 боя с участием 41 команды.

После поединков в шести весовых категориях определились полуфиналисты. Боксеры-победители таким образом обеспечили себе как минимум бронзовую медаль. Право бороться за выход в финал завоевали лидеры нашей сборной Шамиль Аскеров, Малик Гасанов, Наби Искендеров и Миршариф Кязимзаде.

Среди женщин по итогам семи боев определились финалистки.

Отметим, что чемпионат завершится 20 декабря.

Чемпионат Азербайджана

Мужчины

1/4 финала

Айхан Мамедзаде (СК "Угур") - Амин Мамедзаде (СК "Золотая перчатка") - первый не вышел на бой

Фарид Аманов (БФЛ) - Кянан Алиев (СК "Нефтчи") - 1:4

Агасалим Мустафазаде (DIN ISM) - Сеймур Рашидов (Мингячевир) - первый победил с полным преимуществом

Али Гусейнов (СК "Нефтчи") - Масуд Юсифзаде (БФЛ) - 0:5

60 кг

Джамал Сафарли (СК "Роман") - Магсуд Хасметов (МОИК) - победил второй

Махамдали Ашуралиев (СК "Забит") - Ниджат Мирзаев (Абшерон) - первый победил с полным преимуществом

Эльбрус Адыгозалов (СК "Нефтчи") - Таги Насибов (СК "Фируз") - 4:1

Джалил Ахмедов (СК "Сабаил") - Шамиль Аскеров (СК "Нефтчи") - 0:5

63,5 кг

Эльшан Гарибов (Губа) - Малик Гасанов (СК "Нефтчи") - 0:5

Эльмеддин Агаев (Ширван) - Гусейн Хасмамедов (Сумгайыт) - 5:0

Озджан Расулзаде (Сумгайыт) - Руслан Рустамов (БФЛ) - 0:5

Амин Алили (СК "Угур") - Джалал Гурбанов (МОИК) - 0:5

67 кг

Джейхун Мамедов (Гусар) - Наби Искандаров (СК "Нефтчи") - второй победил с полным преимуществом

Мехди Гасанов (СК"Золотая перчатка") - Парвин Гейдаров (СК "Золотая перчатка") - 5:0

Вугар Мамедов (СК "Арена") - Заур Кахраманов (СК "Юг") - 0:5

Джавид Челебиев ("СК "Золотая перчатка") - Ильгар Салахов (СК "Забит") - 0:5

75 кг

Миршариф Кязимзаде (СК "Нефтчи") - Минад Сеидов (СК "Нефтчи") - 5:0

Рагим Алиев (СК "Золотая перчатка") - Новрузали Гулиев ("МОИК") - 2:3

Фархад Шейдаев (МОИК) - Ниджат Мамедов (СК "Золотая перчатка") - 3:2

Рашид Гасанов (БФЛ) - Расим Чобанлы (DİN İSM) - 0:5

92 кг

Мирхаял Мамедов (Гянджа) - Ата Атазаде (СК "Роман") - победил первый

Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") - Эльвин Гулиев (Нахчыванская АР) - первый победил с полным преимуществом

Эльгун Абдуллаев (Гянджа) - Мурад Наджиев (СК "Нефтчи") - победил первый

Нурлан Ахундов (БФЛ) - Сурат Гараев (ФК "Сабаил") - 0:5

Женщины

1/2 финала

48 кг

Гюнель Рахимова (DİN İSM) - Анаханым Исмаилова (СК "Нефтчи") - 0:5

Мехпара Мамедова (СК "Сабаил") - Лала Мадатова (СК Z-1) - 2:3

52 кг

Марджона Савриева (DİN İSM) - Сона Аббаслы (СК "Сабаил") - первая победила с полным преимуществом

Хадиджа Мурадова (СК "Золотая перчатка") - Лейла Гулиева (СК "Лачын") - 0:5

57 кг

Айнур Микаилова (СК "Железный кулак") - Хокума Балазаде (Масаллы) - первая победила с полным преимуществом

63 кг

Гызбес Искендер (СК "Нефтчи") - Селби Байрамова (Сумгайыт) - 5:0

70 кг

Фатима Мехтиева (Гянджа) - Эмили Рзаева ("Нефтчи") - 0:5