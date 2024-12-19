Кто представит Азербайджан на "Евровидении 2025"?

Предстоящий 69-й конкурс песни "Евровидение" состоится в Базеле (Швейцария), что стало возможным благодаря победе швейцарского артиста Nemo с композицией "The Code" на конкурсе в Мальмё (Швеция).

Как передает Day.Az, в Азербайджане уже начался процесс отбора участника и песни для участия в "Евровидении-2025".

По официальной информации, к настоящему времени зарегистрировано 154 музыкальных заявки, при этом доля предложений от азербайджанских исполнителей выросла с 43% в прошлом году до 49% в этом.

Согласно предположениям PrimeTime.az, представлять Азербайджан на конкурсе в Базеле может один из трех артистов: Натаван Хабиби, Мурад Ариф или Мехин Гумбатова. Как сообщается, именно между ними и ведется выбор будущего участника.

Между тем, руководитель азербайджанской делегации на "Евровидении-2025" Нурлана Джафарова прокомментировала слухи о возможных кандидатах. В своем Instagram Stories она подчеркнула: "Вся важная информация будет своевременно опубликована на странице @ictimaieurovision или предоставлена мной лично".